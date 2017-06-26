Известный певец и актёр Алексей Воробьёв похвастался съёмками в американском сериале, показав трейлер к нему. Поклонников возмутило, что артист постепенно всё больше участвует именно в западных проектах, как сообщает VistaNews.

Фанаты поразились, что сериал «Нереально», в котором Алексей Воробьёв и снимается, не будут переводить на русский. У артиста спросили, почему он, будучи с русскими корнями, не участвует сейчас именно в отечественном кино. Роль Алексея Воробьёва – харизматичный сердцеед.

По словам артиста, у него роль непредсказуемого человека, взрывного и опасного, очаровательного и порочного. Герой страдает от разбитого сердца, будучи влюблённым в одну женщину, несмотря на её предательство. Стоит отметить, что Алексей Воробьёв снимается не с начала появления «Нереально». Его пригласили в третий сезон.