Беременная супруга Тарасова Костенко называет себя Ольгой

В СМИ появились данные о том, что Анастасия Костенко, супруга Дмитрия Тарасова, проходила плановое обследование УЗИ в элитной клинике Москвы под именем Ольга. Пара скрывает беременность и для большей конфиденциальности жена решила наблюдаться у врача под чужим именем.

Наибольшее обсуждение в Сети вызвал не сам факт обследования на УЗИ и подтверждение беременности Костенко, а то, что модель в качестве второго имени выбрала имя своей соперницы – бывшей жены Тарасова Ольги Бузовой. Костенко представилась Ольгой и намеревалась пройти процедуру планового осмотра без внимания журналистов.

Однако, пользователи не удержались от слухов и опубликовали снимки Костенко из клиники. В Сети слухи о беременности Костенко ходят уже давно, но сама модель и ее супруг-футболист такие версии упорно отрицают. Вероятно, поводов для тайн и недомолвок от пары стали скандалы, которые их окружили.

Поклонники Бузовой продолжают писать Костенко и Тарасову гневные комментарии и пожелании самых плохих событий. Развод все известных «тарабузиков» стал сенсацией и события разрыва звезды Бузовой и футболиста Тарасова до сих пор активно обсуждаются среди пользователей.