Стену из "Игры престолов" фанаты обнаружили в Якутске

Поклонники сериала "Игра престолов" убеждены, что Стена, которая защищает Семь королевств, на самом деле существует. В соцсети появилась фотография Ленских столбов в Якутске, которую и сравнили со Стеной из сериала.

На своей странице в соцсети один из поклонников "Игры престолов" разместил фотографию Ленских столбов в Якутске, сопроводив ее подписью "Стена на самом деле существует!". Его подписчики тут же принялись шутить на тему того, что сериал снимали в России, и именно в Якутске, потому что по-другому объяснить данную схожесть просто невозможно.

Некоторые также посетовали на то, что в последнем сезоне Ледяной дракон разрушил Стену, а также в очередной раз предложили продюсерам снимать сериал в Якутске, потому что данные пейзажи неимоверно подходят для зимы на Севере.