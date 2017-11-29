СМИ: Состояние Олега Табакова начало ухудшаться

СМИ сообщают о том, что состояние народного артиста СССР Олега Табакова ухудшилось. Медики предполагают, что руководителю "Табакерки" уже не станет лучше.

В пятницу, 12 января, российские СМИ стали сообщать о том, что состояние Олега Табакова, который уже более месяца находится в больнице, резко ухудшилось. В настоящий момент врачи оценивают состояние Табакова как тяжелое. Они также отмечают, что прогноз для артиста довольно не утешительный, с течением временем его состояние будет меняться в худшую сторону.

Напомним, что в Рождество, 7 января, Табакова вновь подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Помимо этого, у артиста наблюдалось пониженное артериальное давление, которое регулировали при помощи медикаментов.