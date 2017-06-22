Фадеев прокомментировал присутствие "нацистов" в "Простоквашино"

Известный продюсер Максим Фадеев в саркастичном посте в Instagram раскритиковал то, что Роскомнадзор временно запретил показывать советский мультфильм «Трое из Простоквашино». Как сообщает VistaNews, деятель, в противовес найденным в «Простоквашино» «нацистам», предложил поискать негативные моменты и в другой анимации прошлого.

«Нацистом» был назван почтальон Печкин в исследовании эксперты из Петербургского университета. По словам Максима Фадеева, в таком случае в отношении ослика Иа из мультфильма о Винни-Пухе совершался акт садизма, поскольку ему оторвали хвост, а самого медвежонка следовало бы и вовсе отправить в тюрьму как минимум за воровство и нанесение тяжких телесных повреждений. Главный герой советского шедевра «Ёжик в тумане», очевидно, был наркоманом, а волк из «Ну, погоди!» в таком случае – маньяком с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Максим Фадеев предложил проанализировать психику тех, кто смотрел советские мультипликационные шедевры. Он поинтересовался, не являются ли они «молчаливыми пропагандистами фашизма». Подписчики продюсера поддержали его, согласившись, что новый запрет Роскомнадзора не выглядит разумным.