Ольгу Бузову раскритиковали за худобу и ужасный купальник

Знаменитая телеведущая Ольга Бузова на своей странице в соцсети показала тонкую талию в ярко-розовом купальнике. Многие фанаты раскритиковали знаменитость за излишнюю худобу и отметили, что от нее стошнило даже черепах.

В настоящий момент Ольга Бузова отправилась в отпуск и набирается сил в Таиланде. Она рассказала, что будет находиться в Таиланде практически до своего дня рождения, а затем вернется в Москву. Телеведущая разместила в сети снимок с отдыха, показав свой новый яркий купальник. Она отметила, что специально для нее подготовили королевскую виллу, которая единственная в отеле.

Несмотря на радостное настроение Ольги Бузовой, своей фотографией она все же не угодила фанатам. Многие отметили, что фигура Бузовой выглядит просто отвратительно, ей не помешает немного поправится. Некоторые также отметили, что от телеведущей стошнило даже черепах, на фоне которых она запечатлена.