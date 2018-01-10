94-летний режиссер классик был обвинен в домогательствах

Актер из США Джонатан Шек заявил за домогательства на 94-летнего Франко Дзеффирелли. С такими утверждением актер выступил в четверг.

Со слов Шека, ситуация произошла еще в 1992 году. Начинающему артисту на тот момент исполнилось всего 22 года, Франко дал ему главную роль в своем кинофильме "Воробей". На тот момент режиссеру было около 70 лет, в момент съемок он начал приставать к молодому Шеку, и однажды даже каким-то образом смог проникнуть в его номер гостиницы и попытался склонить к половому акту.

На сегодняшний день Шеку исполнилось 48-лет. По его рассказам, у него в результате инцидента возникла психологическая травма, и в последствии проблемы с алкоголем и наркотическими веществами.

Актер больше 25 лет скрывал от общественности правду, однако за последнее время волна массовых обвинений в домогательстве в адрес популярных личностей, и он решил рассказать и свою историю. Сын Франко отрицает обвинения в сторону его отца. С его слов, 94-летний на данный момент имеет серьезные проблемы со здоровьем и не в состоянии сам ответить на заявление. Он отметил, что показания, с которыми выступал Шек, не могут заслуживать никакого доверия и также доказаны.