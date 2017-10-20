"Ради прикола" Шурыгина хотела бы спеть в дуэте с Ольгой Бузовой

Скандально популярная по всей России звезда социальных сетей Диана Шурыгина поделилась в своем последнем интервью, что готова была бы спеть в дуэте с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Жертва двойного изнасилования рассказала, что пока даже и не задумывалась о такой возможности, но "ради прикола" приняла бы участие в таком предложении.

«Я пока даже и не думала о выступлении дуэтом с Ольгой Бузовой. Не знаю, может, я и хочу этого. Ради прикола», - прокомментировала Шурыгина. За последние несколько дней к девушке из Ульяновска вновь возрос интерес, и все потому что вышел на свободу после года пребывания в местах лишения свободы насильник Шурыгиной Сергей Семенов.

Осужденный молодой человек высказал мнение, что Шурыгина должна ответить за свое вранье, на что сама девушка назвала молодого парня "Злым человеком" и посоветовала работать в детском доме. Ранее стало известно, что насильник Шурыгиной Семенов рассказал о жизни в колонии.