"Движение вверх" имеет шансы стать самой кассовой лентой Российского кино

Кинокартина «Движение вверх», снятая режиссером Антоном Мегердичевым, имеет шансы оказаться самой кассовой лентой российского кинематографа за всю его историю, опубликовал запись министр культуры России Владимир Медицинский в своем микроблоге в Twitter.

На новогодние праздники фильм смог собрать свыше 100 миллионов рублей, оказавшись одним из лидеров проката в РФ. А доходы на втором уик-энде достигли отметки 634 млн рублей.

В картине повествуется история о победе команды Советского союза по баскетболу над сборной Соединенных штатов, во время проведения летних Олимпийских игр в 1972-м году состоявшихся в Мюнхене. Тогда сборная США впервые за 36 лет потерпела поражение.

Отметим, что до непосредственного выхода фильма в широкий прокат, вдовы главных героев подали иск в суд на компанию Никиты Михалкова «ТРИТЭ», которая работала над съемками ленты. Евгении Кондрашиной и Александре Овчинниковой не понравился сценарий, так как в нем имеет место искажения биографии настоящих игроков команды.