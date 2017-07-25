Ольга Рапунцель доказала зрителям, что беременна опубликовав снимки в нижнем белье

Звезда телешоу "Дом 2" Ольга Рапунцель продемонстрировала свой большой животик в нижем белье, тем самым доказав зрителям, что действительно находиться в положении.

В семье звезды телестройки вновь восстановилось спокойствие. После совсем недавних громких скандалов, девушке судя по всему удалось завоевать расположение своего избранника Дмитрия.

В социальных сетях на своей страничке Ольга опубликовала фотоснимок, на котором запечатлена со своим любимым. При этом молодой человек на фото полностью одет, чего нельзя сказать о его женщине. Ольга предстала перед своими подписчиками только в одном нижнем белье.

Она с гордостью продемонстрировала фанатам свой большой живот, на котором нарисован забавный рисунок с мишкой. Судя по всему, фотоснимок был сделан не просто так. Таким самым способом девушка хотела доказать публике, что действительно беременна, так как очень многие говорили, что девушка обманывает, так как Ольга постоянно носила просторную одежду, под которой прятала свой животик.

Но даже такой откровенный вид не смог убедить зрителей. Вредные пользователи умудрились разглядеть швы от накладки, которую якобы Рапунцель использовала для имитации беременности. Заставил фанатов и усомнится и рисунок, под которым полностью спрятался животик девушки. но нашли и защитники Ольги. Они высказались, что нужно быть просто слепыми , чтобы думать, что Ольга не беремена.