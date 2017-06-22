Трансгендера из известного телешоу обнаружили мертвой

Звезда теле-шоу "Большой брат" Ребекка Шелтон ушла из жизни в возрасте 32 лет. Об этом сообщил пост в на ее личной страничке в Twitter.

На данный момент причина смерти трансгенрдера не уточняется. "Нам очень жаль, что приходится сообщим вам грустную новость. Замечательная и прекрасная Ребекка неожиданно скончалась в среду вечером. Мы просим вас с уважением отнестись к частной жизни семьи в трудные времена".

Известно, что Ребекка приняла участие в телепроекте "Большой брат" в 2009 году, когда она была еще Родриго Лопесом. Женщина рассказала, что неоднократно задумывалась о суициде, так как ей не было даже с кем поговорить. Это был огромный шаг, для того, чтобы воспринять себя в облике женщины.

Это очень сложно и жестоко, и очень мало кто может выбрать такой путь. Однако ей очень посчастливилось, она познакомилась с мужчиной который смог разглядеть в ней девушку. И тогда Ребекка смогла почувствовать себя тем, кем является на самом деле. В загадочной смерти разбираются сотрудники правоохранительных органов, ведется расследование, тело звезды отправили на экспертизу.