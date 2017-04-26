Шурыгина шокирована тем, что Семенова выпустили на свободу

Скандально известная "жертва изнасилования" Диана Шурыгина отреагировала на новость о том, что ее насильника Сергея Семенова выпустили из тюрьмы. По словам Шурыгиной, он отсидел всего год и ничего не осознал, ему нужно отправиться в детский дом и приносить пользу обществу.

Диана Шурыгина была шокирована тем, что Сергея Семенова так быстро выпустили из тюрьмы. По ее словам, он довольно злой человек, как и вся его семья. За год, который он провел в тюрьме, Семенов ничего не успел осознать, это не справедливо, считает Шурыгина. Девушка заявила, что сейчас Семенов, "как царь", рассказывает всем, что хотел стать священником, а его просто оболгали.

Шурыгина также заявила о том, что Семенову следует отправиться на работу в детский дом, чтобы приносить хоть какую-то пользу обществу.