70-летний Ренат Ибрагимов станет отцом в девятый раз

70-летний знаменитый народный артист Ренат Ибрагимов станет отцом в девятый раз. Он появился на публике в компании своей супруги Светланы, которая не пыталась прятать свой округлившийся живот.

Ибрагимов вместе с супругой появился на мероприятии "Рождественский вечер", которое прошло в рамках музыкального фестиваля Golden Jazz. Журналисты сразу же обратили внимание на округлившийся живот Светланы, которая даже не постаралась его скрыть. Вместе с ними пришла и годовалая дочь Марьям, супруги светились от счастья. Как рассказал Ибрагимов, с супругой они решили, что пока он еще молод, нужно рожать.

Стоит отметить, что у народного артиста уже есть восемь детей от трех браков. От первого барака у Ибрагимова имеется сын Султан, от второго - дочери Надежда, Вера и Айя, а в третьем браке у него родились три дочки, которых назвали Асылбика, Аиша и Марьям, а также сын Атилла.