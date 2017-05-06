Стивена Сигала обвинили в изнасиловании

Актриса Регина Симонс, которая снялась в массовке фильма «В смертельной опасности» со Стивеном Сигалом, обвиняет актера в изнасиловании. По словам Симонс, Стивен Сигал ее изнасиловал в 1994 году, на момент инцидента ей уже исполнилось 18 лет.

Регина Симонс заявила, что против Стивена Сигала она подала заявление в полициию. В нем она обвиняет актера в домогательствах и, как сообщается в некоторых СМИ, в изнасиловании. Симонс утверждает, Стивен Сигал домогался к ней в 1994 году, когда снимался фильм «В смертельной опасности». Там актриса играла эпизодическую роль среди других участников массовки, а актер в фильме исполнял главную роль.

Якобы, Стивен Сигал пригласил Симонс на вечеринку, но, когда та пришла к нему домой, там никого кроме нее и актера не было. Как утверждают в Сети, поводом для обвинений стали скандальные признания в домогательствах, которые стали достоянием общества после откровений звезд Голливуда.

Регина Симонс утверждает, что ей на момент инцидента было 18 лет и все происходящее сильно на нее повлияло. Однако, почему она решилась именно сейчас подать против Сигала заявление – женщина не сообщает.