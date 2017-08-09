Больную Аллу Пугачеву держали на морозе на крыше

Съемки новогоднего огонька Пугачевой дались трудно. По распоряжению руководства, ее номер с песней "Я летаю" снимали на крыше отеля. На тот момент был сильный ветер и холодно, и на момент съемок Алла Пугачева чувствовала себя неважно.

На этот раз по предложению Константина Эрнеста 64 номера программы отсняли не только в студии, но в различных местах столицы. Было задействовано множество локаций, в том числе Красная площадь, ЦУМ, Большой театр, Музеон, парк Зарядье и стальные известные места города.

На счастье сильных морозов на тот момент не было, но все же звездам пришлось померзнуть. Особенно трудно пришлось Алле Пугачевой. Съемки ее выступления с песней "Я летаю" руководство решило провести на крыше отеля.

Там был очень сильный ветер и холодно, на момент съемок звезда еще себя и неважно чувствовала. Алла Пугачева была простужена, но она стойко все вынесла, она профессионально подошла к работе - прокомментировал продюсер певицы. Он отметил, что очень был агодарен артистке, которая позже сама лично приняла участие в монтаже каждого кадра. И результатами она довольна.