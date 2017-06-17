Модель Эшли Грэм порадовала фанатов снимками в нижнем белье

Эшли Грэм, модель категории Plus-size, порадовала своих фанатов новыми снимками в нижнем белье. Фотографии она опубликовала на своём Instagram.

29-летняя манекенщица в очередной раз предоставила подписчикам свидетельства своей красоты и сексуальности. Эшли Грэм противится стереотипам стройности, которые навязывает общество. Она не собирается худеть до суровых стандартов модельного бизнеса и пропагандирует более широкие границы естественной красоты.

Пользователи социальной сети подтверждают, что формы Эшли Грэм выглядят более привлекательно, чем фигуры многих знаменитостей, чья худоба граничит с анорексией. Несколько "пышная" внешность, по мнению многих комментаторов, выглядит очень сексуально.