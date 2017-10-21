Панин ответил "убогому" Галкину и хейтерам китайской пословицей

Актер Алексей Панин дал ответ "убогому" телеведущему Максиму Галкину и многочисленным хейтерам, использовав китайскую пословицу. Такую публикацию он разместил на своей странице в Instagram.

Скандально известная знаменитость опубликовал свой фотоснимок с философской надписью. Она гласит: "Бриллиант, упавший в грязь, все равно бриллиант, а пыль поднявшаяся до небес, так и остается пылью". В комментарии он выразил сожаление, что узнал о существовании такого афоризма только недавно. По его мнению, стоило давно ответить подобным образом на критику и осуждения со стороны знаменитой и заурядной общественности. При этом он охарактеризовал Максима Галкина, как "убогого", а других критиков - "хейтерами" и "различным сбродом".

Пользователи социальной сети выразили поддержку в адрес Алексея Панина. Они отметили, что артист отлично держится под ударами масс-медиа и недоброжелателей, оставаясь уверенным в своих силах. Другие же посчитали, что подобное выражение можно обернуть и против автора.