Анне Дубовицкой из "Блестящих" в Костроме нагадали свадьбу

Анне Дубовицкой, бывшей участнице группы "Блестящие", нагадали свадьбу во время рождественских гуляний в Костроме 2011 года. Об этом она рассказала во время интервью.

Когда Анна Дубовицкая ещё пела в составе "Блестящих", она посетила Кострому с гастролями. Выступление пришлось на Рождество, которое она вместе с коллегами встретила именно в этом городе. Экс-исполнительница поделилась, что на празднике многие люди занимались гаданием. Она не удержалась и вместе с другими девушками из группы согласились погадать на свою судьбу.

Анна Дубовицкая утверждает, что тогда ей предсказали скорое замужество. Получилось так, что летом, спустя полгода, она пошла под венец. Известно, что певица стала женой предпринимателя Сергея Анохина. До сих пор пара счастлива в браке. В 2012 году Анна Дубовицкая занялась карьерой дизайнера, основав собственный бренд "Anna Dybovitskaya", производящий одежду для женщин.