Звезда «Битвы экстрасенсов» Дарья Задохина рассказала о приближении смерти

Дарья Задохина, которая едва смогла восстановиться после серьезной аварии в 2007 году, оказалась прикованной к постели после серьезного падения и перелома ног. Женщина утверждает, что чувствует приближение своей смерти и признается, что продолжать борьбу за жизнь у нее нет сил.

Сейчас Дарья Задохина прикована к кровати и не может встать из-за серьезных переломов ног. Помимо этого, у нее не видит левый глаз и сильные травмы головы. К такому положению и состоянию здоровья Задохину привело ее падение.

Дарья Задохина смогла восстановиться после аварии, которая на почти 10 лет сделала ее заложницей инвалидного кресла. После этого она смогла вновь научиться ходить и даже начала делать первые шаги. Однако, Задохина упала у магазина и получила травмы, которые вновь лишили ее возможности передвигаться без посторонней помощи.

В Сети Дарья Задохина известна как богатая автоледи, дважды попавшая в аварию. На «Битву экстрасенсов» она приходила за помощью и хотела, чтобы участники шоу рассказали ей, почему случилась авария в 2007 году.