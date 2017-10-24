Состоятельный поклонник Бузовой подарил ей 33 букета роз

Состоятельный поклонник телеведущей Ольги Бузовой преподнес ей в подарок 33 больших букета роз. Таким радостным событием она поделилась в Instagram.

На снимке видно, что комната в квартире знаменитости практически полностью заставлена вазами с цветами. Ольга Бузова отметила, что давно не наблюдала такого прекрасного зрелища.

Антон, пиар-агент телезвезды, рассказал, как вместе с помощниками тайно проникли к помещение и оставили там полный грузовик букетов в качестве красивого сюрприза. Он отметил, что объёмы презента приятно удивили Ольгу Бузову.

Ранее СМИ стало известно, что расположения исполнительницы добивается 35-летний предприниматель по имени Михаил. Теперь же Ольга Бузова согласилась пойти с поклонником на свидание, где надеется получше его узнать.