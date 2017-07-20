Лана Дель Рей будет судиться с группой Radiohead из-за обвинений в плагиате

Певица Лана Дель Рей в своем Twitter сообщила, что будет судиться с группой Radiohead, обвинившей ее в плагиате. Новая песня певицы напоминает группе Radiohead их композицию Creep и они хотят получить компенсацию за плагиат.

Лана Дель Рей подтвердила информацию об исковом заявлении и о грядущем судебном процессе. Певица утверждает, что песня группы Radiohead никак не повлияла на ее композицию Get Free.

Несмотря на это ее представители и адвокаты предложили группе выплатить 40% от прибыли, чтобы исчерпать конфликт. Однако, группа Radiohead требует выплатить им все 100% от прибыли за песню или же внести их в список авторов, что позволит им получать отчисления за все дальнейшие трансляции композиции.

По словам Ланы Дель Рей, адвокаты группы не идут на компромисс и ей ничего не остается, кроме как решать этот вопрос в суде. Группа Radiohead уверенна, что в песне Ланы Дель Рей явно прослеживается плагиат и певица должна выплатить им за это всю прибыль со своей композиции.