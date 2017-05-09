Агния Дитковските шокировала фотографией с новым мужчиной и сыном‍ в постели

Литовская и российская киноактриса Агния Дитковските заинтриговала подписчиков новым фото, которое опубликовала в одной из соцсетей. На нем она предстала в постели с сыном и неизвестным мужчиной.

В последнее время факты о личной жизни Агнии Дитковските уже становятся сенсацией, так как она мало что любит рассказывать о ней сама. Периодически она публикует снимки, где немного рассказывает о своей деятельности, а также фото с отдыха. Тем не менее, после развода с супругом, Алексеем Чадовым, она стала скрывать свою личную жизнь от папарацци. Известно, что она и дальше поддерживает с ним дружеские отношения, хотя многие считают, что все это лишь из-за общего сына Федора.

Однако накануне в сети появился снимок, на котором Дитковските предстала в постели не в одиночку. На нем она запечатлена вместе с сыном и еще одним неизвестным публике мужчиной. Подписчики стали выдвигать самые разные предположения, кем он может быть, однако во мнениях так и не сошлись.