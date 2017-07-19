Звезда «Голоса» Максимова устроила скандал из-за выходки Первого канала

Певица Елена Максимова, известная публике по участию в шоу «Голос», устроила скандал из-за выходки режиссеров Первого канала. В своем профиле Instagram она пожаловалась, что ее выступление вырезали из эфира под Новый год.

Елена Максимова негодует из-за поступка режиссеров Первого канала. Оказалось, что она участвовала в новогоднем эфире, однако выступление с ней по каким-то причинам не вошло в программу. Перед этим своим подписчикам в социальных сетях она рассказывала, что будет исполнять свою песню «До рассвета». Она была записана, однако в эфир не вошла. После этого на своей странице фотосервиса она разместила пост, где с сарказмом сказала, что «уважающие себя артисты» не станут «вопить на весь Инстаграм, что их вырезали из эфира». После этого она добавила, что это действительно огорчило ее, поэтому она об этом говорит.

Между тем, слишком долго унывать Максимова не стала. Через короткое время она разместила в той же соцсети ролик, на котором записан отрывок той части концерта, где выступала она, а также написала слова благодарности для всех, кто помогал ей поставить номер.