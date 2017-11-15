Будущая жена Дмитрия Тарасова пришла в храм без юбки

Анастасия Костенко, будущая жена футболиста Дмитрия Тарасова, подверглась критике за посещение храма без юбки. Пара выложила в соцсеть совместную фотографию с праздника.

На Рождество возлюбленные отправились в православное заведение в пределах Подмосковья. В связи с походом футболист и модель опубликовали фотоотчёт, который заслужил внимание сетевой общественности. Пользователи осудили Анастасию Костенко за неприкрытые юбкой колени. На снимке видно, что она надела темные брюки в то время, как это не принято церковными традициями. Некоторые предположили, что Анастасия Костенко надела юбку, однако та оказалась настолько короткой, что скрылась под подолом куртки.

Ранее россиянам стало известно о помолвке Дмитрия Тарасова. Молодой спортсмен сделал своей невесте предложение вскоре после путешествия на зарубежный курорт.

Ранее сообщалось, что подписчики попросили Дмитрия Тарасова помолиться за Ольгу Бузову.