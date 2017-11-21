Певица Руслана рассказала об отравленной воде и вирусах на Майдане

Певица Руслана в эфире телепрограммы на украинском канале рассказала о том, что участников Майдана пытались отравить водой, зараженной вирусами. По словам Русланы, противники Майдана хотели «развалить» акцию протеста путем отравления его активистов.

Руслана утверждает, что против участников Майдана многие выстраивали планы по отравлению.

Певица рассказала, как по территории акции протеста украинцев кто-то ходил и разбрызгивал непонятную воду. В итоге, как утверждает Руслана, за одну из ночей на Майдане многие участники оказались зараженными непонятным вирусом. Несмотря на это, отметила Руслана, сорвать акцию и сломить дух активистов Майдана никому не удалось. Певица не уточнила, кто именно и по чьему поручению старался заразить участников протеста.

Ранее певица Руслана рассказала о гибели охранника Захарченко. Певица выступает с заявлениями на политические темы и комментирует события, которые случились в Украине.