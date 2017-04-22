Кети Топурия и Гуф отправились в романтическое путешествие в Таиланд

Вокалистку музыкальной группы «A'studio» Кэти Топурию подозревают в романе с рэпером Гуфом. Оба артиста в настоящее время публикуют фотографии с отдыха в Таиланде, что провоцирует слухи об их совместном путешествии.

Кэти Топурия и Гуф уже не раз были замечены вместе на отдыхе. Слухи об их отношениях начали распространяться еще в прошлом году, когда российские журналисты заметили их вместе у одного из бассейнов в Пратхет Тхае. После этого паре пришлось собраться вместе и устроить прямой эфир для подписчиков, где они опровергли слухи, подчеркнув, что просто хорошо общаются. Между тем последние события только подогревают предположения фанатов об их тайном романе. Накануне Топурия опубликовала фото возле моря и известно, что она находится в Таиланде. Примерно в то же время свой снимок с матерью выложил Гуф. Исходя из этого поклонники уверенны, что вокалистка и рэпер уже давно не «просто друзья».

Под фотографией Кэти Топурии среди комментариев можно найти принадлежащий Гуфу: «Где это ты?», однако фанаты говорят, что этим их не проведешь. По их мнению, это просто конспирация, а фотография сделана как раз-таки самим рэпером.