Анастасия Волочкова шокировала фанатов снимком с занавеской на голове

Популярная балерина Анастасия Волочкова в который раз заставляет переживать своих поклонников. Совсем недавно она выложила на свою страничку в социальные сети снимок, на котором предстала в купальнике и с занавеской на голове.

Данную фотографию с занавеской, покрывающую голову скандальной теледивы, которая символизирует фату, обсуждают тысячи поклонников Анастасии. Некоторые приняли это как намек на свадьбу, чему очень обрадовались.

Другая часть фанатов начала беспокоиться, что таким образом Волочкова намекает об обнаружении у нее серьезного заболевания. Остальная часть заподозрила у балерины душевное расстройство. Ведь звезда с каждым днем все больше начала шокировать своих фолловеров. Эту фотографию она сделала во время отдыха на Мальдивах. Анастасия Волочкова хвастается многими приятными моментами с отпуска, она публикует массу многочисленных фотоснимков, на которых демонстрирует свою фигуру.

Балерина любит удивлять публику, то публикует снимок своей окровавленной ноги, то фото подаренного "майбаха" от поклонника.