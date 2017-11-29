СМИ: Олег Табаков вновь подключен к аппарату ИВЛ

Российский и советский актер Олег Табаков вновь подключен к аппарату ИВЛ. Об этой новости сообщают некоторые издания России.

Сегодня поступила информация из московской больницы, где содержится известный актер и режиссер театральных постановок Олег Табаков. Сообщается, что 82-летнего руководителя творческого коллектива из Москвы вновь медики подключили к аппарату по искусственной вентиляции легких.

Специалисты отмечают, что у актера снизилось артериальное давление и организм вновь потребовал экстренного вмешательства приборов. Медики сообщили о тяжелом состоянии Олега Табакова, и в настоящее время речи не идет о его скорой выписке из медицинского учреждения.

Напомним, что уроженца Саратовской области Олега Табакова поместили на лечение в больницу в ноябре прошлого года. Врачи диагностировали у него сепсис, в результате чего он перенес несколько операций.