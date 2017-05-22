Модель Ксения Царицына похвасталась шикарным подарком от мужа-миллиардера

Модель Ксения Царицына, которая также является супругой самарского миллиардера Алексея Шаповалова, похвасталась шикарным подарком на Новый год от мужа. Она отметила, что ее "Санта" знает, что нравится модели.

На своей странице в соцсети Царицына разместила снимок руки с двойным кольцом, усыпанного изумрудами. В комментарии под снимком она написала, что получила такой подарок от своего мужа-миллиардера в Новый год. По ее словам, "Санта" всегда знает, что ей нравится.

Пользователи соцсетей обсудили подарок и отметили, что такой чистый изумруд иногда даже лучше, чем бриллианты. Также многие похвалили супруга Царицыной и саму модель, отметив, что она слишком долго трудилась и вышла замуж за принца, девушка это заслужила. Другие же пользователи осудили Царицыну за хвастовство, отметив, что такие деньги следовало потратить на что-то другое, нежели на безделушку.