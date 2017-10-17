Джигарханян уже нашел замену экс-супруге Цымбалюк

Народный артист СССР Армен Джигарханян нашел замену своей бывшей супруге пианистке Виталины Цымбалюк-Романовской. Отмечается, что новым директором его театра стал продюсер Марк Рубинштейн.

Армен Джигарханян рассказал, что уже подыскал достойную замену своей экс-супруге на посту директора театра. Изначально после ухода Цымбалюк ее место заняла Елена Гильванова. Позднее Джигарханян заподозрил, что Гильванова является человеком из окружения пианистки, поэтому решил убрать ее с поста. Так, артист предложил занять должность директора театра своему давнему другу продюсеру Марку Рубинштейну.

Сам Рубинштейн заявил о том, что не планирует никаких существенных изменений в работе театра, а художественным руководителем по-прежнему остается Армен Борисович. По словам продюсера, в настоящий момент его главной задачей станет решение финансовых проблем театра.