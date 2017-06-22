Певица Началова показала последствия своей болезни

Популярная российская певица Юлия Началова показала фанатам последствия своей болезни. Ее руки покрыты многочисленными шишками из-за подагры.

Артистка из Воронежа в последнее время появляется на общественных мероприятиях в перчатках, так как приходиться скрывать подробности своего внешнего вида. Юлия Началова ранее сообщила своим многочисленным поклонникам, что серьезно больна подагрой и этот недуг дал о себе знать с неприятной стороны.

На Рождество знаменитость решилась на смелый поступок и показала вблизи руки, которые пострадали от осложнения с заболеванием. Фанаты смогли увидеть, что ее руки покрылись многочисленными шишками, и спасения от них пока не удается найти. Известно, что Началова проводит новогодние каникулы в компании своей дочери в родном городе.

Ранее сообщалось, что певица попала в дорожный скандал. Ее остановили сотрудники ГИБДД и предложили пройти процедуру освидетельствования. Затем у нее отобрали права на вождение.