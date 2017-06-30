Подписчики попросили Дмитрия Тарасова помолиться за Ольгу Бузову

Дмитрий Тарасов, футболист и бывший муж Ольги Бузовой, вместе со своей будущей женой, моделью Анастасией Костенко, побывал в храме «Преображение господня» в Переделкино перед Рождеством. Фанаты его экс-возлюбленной написали, чтобы спортсмен помолился за неё в связи с проблемами со здоровьем, как сообщает VladTime.

Тарасов выставил фото, где они с Костенко позировали у храма, поздравляя подписчиков с православным Рождеством и желая им благих вестей, веры, понимания и любви. В ответ многие из них попросили не забывать Бузову и молитвой помочь её вылечиться.

Артистка в настоящее время в Дубае, у неё были выступления. Однако Ольга Бузова пела под фонограмму, а до этого в одном из роликов, где исполнение было в живую, фанаты заметили проблемы с голосовыми связками. Стоит отметить, что Дмитрий Тарасов проигнорировал комментарии подписчиков.