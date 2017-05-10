В США умер известный комик Джерри Ван Дайк. Актер скончался в возрасте 86 лет на собственном ранчо.

Сегодня стало известно, что в Соединенных Штатах на 87-ом году жизни ушел в мир иной знаменитый на Западе актер комедийного жанра Джерри Ван Дайк. Сообщается, что исполнитель ролей в кино и на телевидении скончался в кругу своей семьи, находясь в собственном доме на территории ранчо. В чем состояла причина смерти, пока неизвестно.

Примечательно, что актер долгое время был непримечательным персонажем из-за большой популярности своего брата Дика, однако через некоторое время знаменитость пришла и к нему. В последние годы творческой деятельности Джерри Ван Дайк занимался не только актерским ремеслом, он писал сценарии и продюссировал другие проекты.

Ранее сообщалось, что в США кинокритики выбрали лучшую ленту прошедшего года. Ей стала картина «Леди Берд».