Сергей Лазарев отвёл своего повзрослевшего сына в церковь

Сергей Лазарев 7 января отвёл своего сына в церковь. Поклонники назвали певца очень милым и любящим отцом, который с самого детства приучает Никиту к богослужению.

Во время празднования Рождества Христово Сергей Лазарев с сыном Никитой отправился в церковь. Куда именно приехала знаменитая семья на данный момент неизвестно. Лазарев акцентировал внимание на том, что Никите очень понравилось находиться в церкви, он внимательно всё слушает и наблюдает за происходящим.

«Мой малышуня в церкви с большим интересом и любопытством смотрит и слушает... Всем Добра, Мира и Любви!! С праздником!!», - написал Лазарев в своём блоге. Поклонники подчеркнули, что исполнитель является очень любящим и заботливым отцом. Его отношения с сыном они назвали трогательными, считая примером для подражания.