Катя Гордон посоветовала Волочковой пройти лечение у психолога

Правозащитница и журналистка Екатерина Гордон, которая недавно выдвинула свою кандидатуру на пост президента, заявила о том, что балерине Анастасии Волочковой требуется помощь психологов. По ее словам, она лично готова помочь балерине, если Волочкова обратится к ней.

Буквально вчера Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице фото с возлюбленным и рассказала о роскошной жизни, которую она заслужила "неимоверным трудом". Она посоветовала фанатам не завидовать, ведь путевку на Мальдивы, белый "Майбах", белые розы и другие подарки она заслужила.

Екатерина Гордон не смогла пройти мимо после такого высказывания Волочковой и написала в комментарии под снимком, что балерине срочно требуется обратиться к психологу. Все рассуждения светской львицы по поводу роскошной жизни Гордон назвала "шизохренью" и поинтересовалась, кому Волочкова что-то пытается доказать.

Также она отметила, что готова лично оказать помощь балерине и попросила ее связаться с ней для консультации. По словам журналистки, это все может привести к тому, что, в лучшем случае, Волочкова побреется налысо, как Бритни Спирс, и будет бить бывшему зонтиком в стекло "Майбаха".

Сама Волочкова пока никак не отреагировала на комментарий Гордон и продолжает радовать преданных фанатов фотографиями с отдыха на Мальдивах.