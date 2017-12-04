Кинокритики в США выбрали лучший фильм 2017 года. Им стала картинка режиссера Греты Гервиг «Леди Берд».

Американское Национальное общество кинокритиков в преддверии главных фестивалей в области киноискусства сделали собственный выбор. Они назвали картину «Леди Берд» самым лучшим фильмом прошедшего года. Создатели киноленты под руководством Герты Гервиг также смогли заполучить еще несколько дополнительных призов от кинокритиков США.

Взыскательное жюри отметило помимо названной картины еще ряд работ, которые представляют в художественном плане многое. В Лос-Анджелесе награды получили создатели и актеры фильмов «Форма воды» и «Прочь».

Сообщается, что победившая картина у кинокритиков входить в широкий список работ, представленных на ежегодной церемонии вручения «Оскар». Торжественное мероприятие по итогам 2017 года состоится в Калифорнии 23 января. Также «Леди Берд» участвует в фестивале «Золотой Глобус».