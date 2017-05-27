Жена рэпера Баста восхитила поклонников естественной красотой

Жена известного рэпера Василия Вакуленко, выступающего под псевдонимом Баста, показала свою естественную красоту. Елена Вакуленко продемонстрировала фото в купальнике, сделанные во время отдыха с детьми.

Поклонники обратили внимание на то, что Елена Вакуленко никогда не стремится выглядеть, как топ-модель. Она редко посещает светские мероприятия и свободное время посвящает своей семье. Кроме того, жена Басты не даёт интервью по поводу отношений с мужем, поэтому основным источником информации является её профиль в Instagram.

Елена Вакуленко отправилась на отдых с детьми, причём они решили посетить один из тёплых курортов. Опубликованные в блоге снимки, вызвали восхищение у фанатов. «Естественность ваша очень привлекает, не как все сейчас сделанные полностью, оставайтесь всегда такой», - написал один из подписчиков. В целом, поклонники попросили Елену не делать пластические операции и выглядеть всегда естественно для своих лет и статуса в социуме.