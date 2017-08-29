Мусульманка Сати Казанова поздравила православных с Рождеством

Певица Сати Казанова, которая исповедует ислам, обратилась ко всем православным поклонникам, поздравляя их с праздником.





Сати Казанова послужила примером дружбы и уважения конфессий мира. В своём Instagram артистка пожелала мира, любви и согласия в сердцах, домах, словах и поступках фанатов. Сати хорошо знакома с предметом взаимоотношений религий: она исповедует ислам, увлекаясь индуизмом и проживая в православном обществе с мужем, воспитанным в католической церкви.



Как сообщают журналисты «Версия Инфо», не всем подписчикам Казановой понравился этот поступок: «Но вы же мусульманка», - пишет фанат. Кто-то наоборот похвалили певицу за такое отношение. «Сати со своей стороны сделала всё правильно. Разве возбраняется быть вежливым и культурным человеком. Ведь её поклонники - люди разных вероисповеданий!» - отмечает другой.