Российский рэп-исполнитель Pharaoh устроил скандал на сцене в Сочи. Артист был недоволен вялыми зрителями, за что поругал их нецензурными словами.

В Сочи состоялся 5 января музыкальный фестиваль LiveFest, в котором приняли участие сразу несколько известных в России рэп-исполнителей. Среди них был и раскрученный в рунете Глеб Голубин. Он выступает под сценическим псевдонимом Pharaoh.

В момент его сета на сцене ледового дворца в Сочи ему не понравился настрой зрительской аудитории. Рэпер в резком стиле прервал собственное выступление и обратился к слушателям. Музыкант заявил, что это самая тухлая толпа народа, которая присутствует на его концерте. Все должны вести на его выступлениях совсем по-другому. Если никто не будет выражать счастья и высоко подпрыгивать в ритме композиций, то Голубин закончит концерт.

Затем рэпер повернулся в знак протеста спиной к зрителям и все-таки допел свой репертуар до конца. Публика в Сочи осталась шокирована поведением Pharaoh. Однако некоторые поклонники решили поддержать исполнителя и с одобрением восприняли его слова, после чего начали веселиться .