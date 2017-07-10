Жена Аршавина устроила в самолете скандал из-за грязного памперса

Стало известно о том, что рейс Москва-Алма-Ата был задержан на два часа из-за разбушевавшейся матери на борту на самолета. Как оказалось, дебош устроила супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Кузьмина.

Как сообщается, она направлялась вместе с детьми в Алма-Ату и когда пилот сообщил о начале взлета и попросил пристегнуть ремни, Кузьмина решила сменить ребенку памперс. Стюардесса попросила жену Аршавина пристегнуться и сменить памперс буквально через 10-15 минут, однако Кузьмина разбушевалась и заявила, что пока она не сменит подгузник, самолет никуда не полетит.

В результате пилоты остановили взлет и приняли решение высадить Кузьмину вместе с детьми в аэропорту Шереметьево, чтобы она могло спокойно сменить подгузник. После этого жене Аршавина пришлось оправдываться перед полицией и писать объяснительную, после этого она осталась дожидаться утреннего рейса.