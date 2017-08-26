Марина Африкантова рассказала, кто смог довести ее до оргазма

27-летняя Марина Африкантова, которая является секс-символом "Дома-2", рассказала о сексе со своим 19-летним любовником. Она отметила, что только ему удалось довести ее до оргазма.

По словам Африкантовой, ее 19-летний возлюбленный Роман Капала очень хорош в постели, она забыла всех мужчин, которые у нее были до него. Секс-символ "Дома-2" заявила, что только Капала смог довести ее до оргазма. Африкантова также добавила, что ей никогда не приходилось давать указания своему парню по поводу поведения в постели, так как он прекрасно справляется сам. Она отметила, что может только намекнуть на то, что ей хочется что-то поменять.

Марина Африкантова рассказала и о том, какие позы они предпочитают в постели. По ее словам, позы всегда подбирает Роман, они перепробовали практически все известные. Самый запоминающийся секс у возлюбленных был в океане, по словам Африкантовой, было не комфортно, однако ощущения интересные.

Все же у молодых существуют некоторые разногласия в постели. Как отметила Африкантова, она любит быстрый секс, в то время как Роман -медленный. Она отметила, что медленный секс начинает ей надоедать, всего должно быть в меру. Также Африкантова заявила, что между партнерами главное совместимость в сексе, иначе идеальных отношений не выйдет.