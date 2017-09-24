Родственник невесты принца Гарри лечится от алкогольной зависимости

Брат американской актрисы и невесты принца Гарри Меган Маркл сообщил, что серьёзно намерен пройти специальную терапию от алкогольной зависимости. Также терапию будет проходить и его невеста.

Не всем известно, что у актрисы Меган Маркл есть брат Том, который родился у отца Маркл от первого брака. Как сообщают журналисты Vladtime, Новый год мужчины не прошел спокойно. Так как он снова сильно поругался со своей девушкой Дарлин Блаунт. Том заявил, что его невеста была пьяна и сильно избила его кулаками, затем мужчина признался, что и сам выпивал.

Теперь Том Маркл будет проходить реабилитацию в клинике и лечиться от алкогольной зависимости. Сводная сестра Меган Маркл никак не прокомментировала поведение своего брата.