Актера "Игры престолов" выгнали из бара в Нью-Йорке за пьяный дебош

Английский актер Кит Харрингтон за пьяный дебош был выгнан из бара Нью-Йорка. Отмечается, чтобы успокоить разбушевавшегося актера, пришлось обратиться к охране заведения.

Как стало известно, Кит Харрингтон отдыхал в одном из баров Нью-Йорка и, видимо, перебрал с алкоголем. В какой-то момент он решил вмешаться в игру за бильярдным столом, принялся по нему стучать и отбирать у игроков кии.

Администрация заведения попросила Харрингтона покинуть заведение, он на некоторое время удалился, однако потом вновь вернулся. Актер все никак не хотел успокаиваться, поэтому охрана бара силой решила выгнать его из заведения. Все происходящее очевидцы засняли на видео и опубликовали в Сети.