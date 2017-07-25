Елена Темникова стесняется раздавать автографы

Певица Елена Темникова удивила своих фанатов необычным признанием – она стесняется давать им автографы.





О настолько непривычном чувстве для популярного артиста Темникова рассказала на своей странице в Instagram, как сообщают журналисты «Версия Инфо». «Сто лет на сцене. Но всегда смущаюсь, когда пишу автографы», - призналась певица. Не все фанаты поверили Елене, ведь автографы – важная и неотъемлемая часть профессии, поэтому они посчитали, что Темникова просто хочет казаться скромной девочкой.



Кумиру на защиту стали другие поклонники, которые наоборот постарались поддержать её добрыми словами. Они писали, что так артист дарит людям радость и приятные воспоминания. «Не надо стесняться», «Приятно, что есть такие чистые, открытые и добрые люди на нашей сцене!», «Ты будешь величайшей певицей умирающей эстрады», - подбадривают певицу фанаты.



Они также не смогли упустить тот факт, что Темникова позирует в простом платье, а не в привычных странных нарядах: «Неужели она сменила мешки на платье!»