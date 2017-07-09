Анастасия Волочкова поразила шикарной фигурой в купальнике

Балерина Анастасия Волочкова, которая сейчас отдыхает на Мальдивах, поделилась с поклонниками первым фото с пляжа.





Снимок артистка опубликовала в социальной сети и передала привет «холодной» России. Очень скоро Анастасия стала получать комплименты от подписчиков. «А фигурка хороша», «Восхитительная фигура! Прекрасна и великолепна!», «Красивое, подтянутое тело», «Красота без фильтров!» - пишут фанаты.



Справедливо будет отметить, что не всем понравились формы и купальник Волочковой. Пользователи Сети называли фигуру ужасной, плечи большими, а купальник детским. Однако балерина дала понять, что её такое мнение не волнует. Напомним, ранее «Версия Инфо» писало, что Анастасия Волочкова поразила своим перемещением на острова сквозь пространство и время.