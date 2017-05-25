Наоми Кэмпбелл поздравила Ирину Шейк на русском языке

6 января уроженка Южного Урала Ирина Шейк отмечает 32-й День рождения. Свои поздравления Наоми Кэмпбелл составила на русском языке и опубликовала в Instagram.

Британка поздравила свою коллегу с Днем рождения. В попытках написать русский текст у Наоми Кэмпбелл получилось следующее: "Желаю вам, что ваши желания сердца и может быть ваш путь Золотая светлая в этот особый день". К публикации она присовокупила совместный снимок с именинницей.

Русскоговорящие подписчики британской знаменитости с доброй иронией отреагировали на поступок автора. Они отметили, что для носителей языка также необходим особый перевод. Но несмотря на это, комментаторы положительно оценили старания звезды, которые посчитали очень душевными, пусть и непонятными.