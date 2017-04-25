Стас Костюшкин призывает всех подумать о здоровье

Популярный певец Стас Костюшкин призвал поклонников быть более внимательными к своему здоровью, ведь ценнее него нет ничего.





Важность здоровья стала главной темой поздравления от Стаса Костюшкина с Рождеством. На своей странице в социальной сети певец при помощи видео и под рождественскую музыку поздравил поклонников с христианским праздником, упомянув, что всего можно добиться своими трудом или общими силами. Всего, кроме здоровья: оно находиться в руках каждого человека, и только сами люди могут решить – быть им здоровыми и счастливыми или нет.



Также Костюшкин пожелал каждой семье взаимопонимания и мирного неба над головой. На это подписчики ответили теми же словами: «Всей вашей суперской семье здоровья и любви!», «Спасибо, очень душевное поздравление! И Вам и Вашей семье здоровья!»