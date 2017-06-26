Ирена Понарошку решила разбудить на праздники Анастасию Волочкову

Ведущая Ирена Понарошку решила разбудить в себе балерину Анастасию Волочкову, имея в виду знаменитые «шпагаты» последней, как сообщает VistaNews.

Знаменитость начала спрашивать у подписчиков о том, какие шпагаты бывают, а также сколько нужно, чтобы такому научиться. Ирена Понарошку подчеркнула, что у неё отсутствует «спортивное и балетное прошлое», и в шутку поинтересовалась, не будет ли каких-то странных последствий, вроде исполнения этого упражнения в публичных местах.

Большинство восприняли это, как розыгрыш, хотя некоторые признались, что действительно иногда садились на шпагат там, где это не очень уместно. По мнению подписчиков, чудеса бывают разные, и они пожелали Ирене Понарошку, чтобы исполнились даже такие её желания, как стремление «побыть Волочковой».