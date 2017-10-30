Виталина Цымбалюк-Романовская угостилась черной икрой на теплоходе

1 января экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская угостилась блинами с черной икрой на теплоходе. Отчётом об отдыхе она поделилась с пользователями Facebook.

Скандально знаменитая пианистка порекомендовала россиянам проводить выходные и праздники на прогулках по Москва-реке. В частности, маршруты от отеля "Украина" и рыбный ресторан. Этой программой в первый день нового года и воспользовалась Виталина Цымбалюк-Романовская вместе со своей подругой. На фотографиях она похвасталась вазочкой с обилием икры и тарелкой с блинчиками. Кроме того, знаменитость отметила, что такие блюда лучше всего идут в сочетании с холодным шампанским.

Тем временем некоторые пользователи обвиняют её в лицемерии, ведь не так давно Виталина Цымбалюк-Романовская появлялась в СМИ очень рассроенной во время и после бракоразводного процесса. Некоторые напомнили о слухах относительно трех московских квартир, которые, якобы, приобретены за 10 миллионов.