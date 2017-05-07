Регина Тодоренко сделала себе монобровь и хочет снимать новое шоу

Украинская певица Регина Тодоренко рассказала о своих новогодних желаниях – сделать монобровь, запустить шоу и блог. Первое уже получилось, а остальное пока остаётся в планах, как сообщает VladTime.

Регина Тодоренко выставила в Сеть фотографию с той самой монобровью, отметив, правда, что последняя ненастоящая. Поклонники гадают, что за шоу певица хочет запустить.

Ранее Регина Тодоренко вела некоторые сезоны популярной программы о путешествиях «Орёл и Решка», потому часть подписчиков предположила, что именно на такую тему может быть новая программа. Многие поделились и своими планами на 2018 год, рассказав о желании выучить иностранный язык, начать музицировать, постичь премудрости шпагата и так далее.